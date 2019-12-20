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11:59

Удальцов: Путин ведет себя с народом как агент на допросе

фото ЗакС политика Удальцов: Путин ведет себя с народом как агент на допросе

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов прокомментировал ежегодную пресс-конференцию президента Владимира Путина, продлившуюся около пяти часов. Он испытал исключительную скуку, во многом потому, что, в его представлении, речи Путина с годами становятся все более туманными, речевые обороты - все более размытыми, "в лучших традициях школы КГБ".

"Такое ощущение, что Путин при общении с народом и журналистами ведет себя как опытный агент на допросе. Можно Конституцию поменять? Можно и поменять, но аккуратно. Но можно и не менять. Но в целом надо все это обсудить. И дальше все в таком же духе. Про дочерей Путина спрашивают – он вроде про них говорит, но при этом имен не называет. Полный сюрреализм", - написал Удальцов в своем блоге.

Координатор "Левого фронта" также считает, что на встрече с журналистами в основном поднимались вопросы, имеющие для страны второстепенное значение.

Как и многие, политик обратил внимание на "почесывание средним пальцем", к которому прибегал Путин. В этом жесте, по мнению Удальцова, заключается подлинное отношение гаранта Конституции к народным чаяниям.

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