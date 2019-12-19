Ежегодная большая пресс-конференция Путина началась с задержкой

Началась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина, трансляция доступна в эфире ряда телеканалов, в том числе – на Первом канале, «Россия 1» и «Россия 24».

Пресс-конференция проходит в Центре международной торговли. Она началась с восьмиминутной задержкой. Журналист «России 24» обратила внимание, что многие пришли в красной одежде, на одной из присутствующих она заметила корону. Тем временем «Новая газета» сообщила, что в зале присутствует спецкорр издания Илья Азар. Он одет в пиджак и футболку с надписью «Кусь».

Начали трансляцию с очередной большой пресс-конференции Владимира Путина. Снегурки, иконы, валенки с флагом, платки с лицом президента — пока ничего нового.



Надеемся, Илья Азар и в этом году сможет задать вопрос.



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На пресс-конференцию аккредитованы 1895 человек. В прошлом году задать вопрос смогли лишь полсотни. Обычно это событие растягивается на несколько часов. В 2018 году пресс-конференция продлилась более 3,5 часов.

Незадолго до начала конференции матери политзаключенных вышли с одиночными пикетами к Центру международной торговли. Они просили журналистов спросить президента об их детях.