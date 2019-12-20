Невзоров нашел "диким" формат общения Путина с журналистами

Публицист Александр Невзоров признался в том, что его впечатляет поведение президента Владимира Путина с журналистами. В этом амплуа глава государства для него особенно интересен - интереснее, чем сам по себе, без контекста.

"С какой легкостью люди в определенных обществах при определенных режимах принимают правила игры... Понятно, что все они сидят как нищие на паперти с кепками и ждут, когда президент кинет им пятак своего ответа, и они жадно будут пробовать его на зуб, показывать товарищам, полировать им рукав. Вообще, никому просто в голову не приходит, до какой степени эта сцена дикая и до какой степени это соглашательство может доходить", - отметил он в собственном видеоблоге.

Невзорову ситуация в зале напомнила сюжет со случайными пассажирами автобуса в Зимбабве, которых без их согласия отвезли и сдали в психиатрическую больницу и которые быстро вжились в новую социальную роль, полностью приняв ее.

Ежегодная пресс-конференция Путина продлилась около пяти часов. На ней, как заметил политик Сергей Удальцов, обсуждались преимущественно второстепенные вопросы. Одним из наиболее громких высказываний Путина стала фраза о целесообразности поменять Конституцию в том, что касается допустимого числа президентских сроков.