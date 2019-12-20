Мавзолей Ленина мешает Милонову кататься на коньках

Петербургский депутат Виталий Милонов, работающий в Госдуме, привел частичное объяснение своей нелюбви к мавзолею Владимира Ленина на Красной площади. В данном случае дело не только в его идеологическом неприятии большевизма, о чем он рассказал информагентству "Москва".

"Мавзолей отвлекает нормальных людей от катания на катках - это точно. Мешает мавзолей нашему фигурному катанию, поэтому лучше мавзолей убрать, а не людей с катками убрать с Красной площади. Люди на Красной площади на коньках никому не мешают, а вот Ленин мешает", - гласит довод депутата.

В своих рассуждениях Милонов вернулся к давно им декларируемому тезису о необходимости захоронить тело революционера.

Тема катка на центральных площадях поднималась в последнее время и применительно к Петербургу: директор Эрмитажа Михаил Пиотровский выступил категорическим противником такого рода развлечений на Дворцовой площади.

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