Павловский: Пресс-конференция Путина как жанр умерла

Политолог Глеб Павловский, работавший в команде Владимира Путина на заре его президентства, констатировал, что ежегодные декабрьские пресс-конференции главы государства окончательно исчерпали себя и что в 2019 году это можно утверждать без всякого стеснения. Жанр, на его взгляд, "совершенно деформировался" и "умер".

"Это выглядит позорно, потому что не так давно это все-таки было пресс-конференцией, в 2013 году, например. На ней сидели не клоуны, а журналисты, не ряженые какие-то мнимые волонтерки, которые, скорее всего, занимаются совсем другой работой и не могут даже стройно прочитать с записочки, что им написали", - отметил он в интервью телеканалу RTVi.

По словам Павловского, теперь "уже разрешено верещать с иконами", и, ожидает он, в следующем году участники для того, чтобы Путин обратил на них внимание, будут надевать зеленые или оранжевые пиджаки, парики и красные носы. Что касается плакатов в зале в нынешнем году, то они, по оценке политолога, и так уже "невыносимо пошлые".

На более чем четырехчасовой встрече с журналистами Путин много говорил о проблемах украинской государственности и допустил возможность изменения российской Конституции. Найдя излишне подобострастными вопросы из зала, публицист Александр Невзоров нашел создавшуюся атмосферу "дикой".