Памятник Сталину появился и в Петербурге

Члены петербургского горкома КПРФ в честь 140-летия со дня рождения советского правителя Иосифа Сталина объявили о том, что выставили в здании своего отделения партии памятник вождю, ждут желающих возложить к нему цветы и в настоящее время раздумывают о городской локации для его установки.

Монумент из бронзы показали публике накануне, на праздничном концерте. Известно, что авторство памятника принадлежит политическим активистам из Приморского района.

Утверждается, что в здании горкома бронзовый Сталин простоит до тех пор, пока не удастся организовать и согласовать его установку непосредственно на улице.

Отметим, что накануне, 20 декабря памятник Сталину презентовали волгоградские коммунисты, а днем позже открытием памятной доски с барельефным изображением Сталина похвастались коммунисты из Владивостока.

Фотография: Telegram-канал "КПРФ Ленинград"

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