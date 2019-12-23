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11:17

В защиту Муринского парка подан иск в горсуд Петербурга

фото ЗакС политика В защиту Муринского парка подан иск в горсуд Петербурга

Петербуржцы, выступающие против возведения в Муринском парке второй очереди спортивного комплекса "Нова Арена" обратились с иском в городской суд, требуя оградить зеленую зону от застройки.

Защитники парка напоминают, что на густо покрытом 40-летними березами участке 1,8 га, который на сегодняшний день защищен ЗНОП, застройщик собирается проложить дорогу к месту работ, используя сначала бетонные плиты, а после - возвести автомобильную дорогу, плиточное мощение и трансформаторную подстанцию.

"Говоря юридическим языком, на момент выдачи разрешения на строительство в апреле 2019 года часть участка 1,8 га находилась в зоне "рекреация" согласно двум важнейшим градостроительным документам (ПЗЗ и Генплан). Уже после выдачи разрешения на строительство и в нарушение Генплана эту часть участка перевели в зону "спорт". Этот тонкий момент звучит запутанно, но именно он и будет оспариваться в городском суде", - пояснили активисты.

Ранее защиту Муринского парка неоднократно высказывались депутаты оппозиционных фракций городского парламента. В частности, представители фракции "Яблока" Михаил Амосов, Борис Вишневский и Надежда Тихонова из "Справедливой России". Удивительным образом судьба зеленой зоны заинтересовала также и депутатов-единороссов Анатолия Дроздова, Галину Назарову, Веру Сергееву и Владимира Носова.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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