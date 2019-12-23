"Палкой сверху - бей!": В Златоусте ФСИН продемонстрировала детям, как разгонять митинги

Пятиклассникам, учащимся в школе №21 города Златоуста Челябинской области, во время посвящения в кадеты решили показать, как спецназ ФСИН разгоняет несанкционированные митинги. Фрагмент выступления силовиком показал местный телеканал "Златоустовское телевидение".

В беседе со Znak.com депутат регионального Заксобрания Ольга Мухометьярова рассказала, что о происходившем в стенах школы многие родители узнали после репортажа, который транслировали по ТВ.

"Вся страна обсуждает, как в Татарстане полицейские отработали разгон митинга на школьниках. Челябинская область тоже отличилась. Считаю, что демонстрация методов физического воздействия на граждан не имеет ничего общего с воспитанием патриотизма и любви к Родине", - уверена Мухометьярова.

Примечательно, но кадетский класс в данной школе был создан под эгидой МЧС, поэтому решение руководства заведения пригласить ФСИН никому не ясно.



Накануне в соцсетях распространилось видео из Татарстана, на кадрах которого сотрудники МВД проводят учения по разгону незаконных митингов, используя в качестве протестующих учащихся девятых классов.