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14:50

С якутского шамана-"изгонителя Путина" сняли подписку о невыезде

фото ЗакС политика С якутского шамана-"изгонителя Путина" сняли подписку о невыезде

С якутского шамана Александра Габышева снята подписка о невыезде, уведомил "МБХ медиа" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

"Габышев с адвокатом Ольгой Тимофеевой сегодня посетили следственное отделение УФСБ по Якутии. Следователь так и не предъявил Габышеву обвинение, в связи с чем был вынужден отменить меру пресечения в виде подписки о невыезде и взял с шамана обязательство о явке", - поделился правозащитник.

Кроме того, шаману позволили ознакомиться с заключением лингвистической экспертизы, согласно которой в его роликах были обнаружены признаки экстремизма.

"Фотографировать заключение следователь запретил. Отказ будет обжалован, поскольку переписывать от руки 80 листов заключения - мартышкин труд", - заключил Прянишников.

Даже несмотря на то, что подписка о невыезде снята, Габышев пока не собирается возобновлять свой поход на Москву, преследуя цель "изгнать Путина" из Кремля. 10 декабря его задержали на федеральной трассе в Якутии, после очередной попытки покорить столицу.

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