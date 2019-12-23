Суд счел легитимной «секретную» жеребьевку в Финляндском округе

Калининский районный суд Петербурга 23 декабря отказал в удовлетворении исковых требований кандидатки в депутаты совета Финляндского округа от «Справедливой России» Эльвиры Дурасовой, заявившей, что жеребьевку за место в муниципальном совете провели без ее участия. Об этом ЗАКС.Ру сообщил представитель интересов Дурасовой Иван Попов.

На выборах 8 сентября эсерка набрала равное количество голосов с кандидатом от «Единой России» Бахтияром Адхамовым: по 773. В случае одинаковых результатов обладатель депутатского мандата определяется с помощью жеребьевки. Дурасова заявила, что ее на жеребьевку не приглашали, а представители ИКМО – что она сама не пришла.

- Сегодня на судебное заседание представители ИКМО принесли протокол жеребьевки, которую они якобы провели 9 сентября, и привели свидетеля, члена ИКМО, который бодро рассказывал, как эта жеребьевка проводилась, - прокомментировал Попов. - Рассказали также, что они якобы пытались известить Дурасову об этой жеребьевке. Правда, никаких доказательств представлено не было. Суд поверил результату протокола о жеребьевке, о которой только сегодня стало известно. Решение было принято в пользу избирательной комиссии.

Представитель истца также отметил, что даже если жеребьевка действительно состоялась 9 сентября, то она была проведена с нарушением закона, так как кандидата необходимо уведомить о ее назначении не позднее, чем за сутки. То есть Дурасову должны были пригласить еще 7 сентября, за день до проведения выборов.