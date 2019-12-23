Журналистка Baza пожаловалась в СК на ударившего ее при обыске оперативника

Корреспондент издания Baza Анна Никитина обратилась в Следственный комитет с заявлением из-за применения к ней силы при обыске в доме матери подозреваемого в стрельбе у здания ФСБ на Лубянке, сообщает Baza.

Никитина рассказала, что оперативники пришли в квартиру матери Евгения Манюрова примерно в половину третьего ночи, хозяйка добровольно открыла им дверь, отвлекшись от интервью с журналисткой. Никитина предъявила документы, – паспорт и удостоверение журналиста – сообщила об обстоятельствах нахождения в квартире.

После этого в кухню зашел человек в штатском, который не представился, сообщила Никитина. По ее словам, этот мужчина был недоволен ее пребыванием в квартире, стал фотографировать документы журналистки и начал «на повышенных тонах, срываясь на крик» угрожать тем, что он сделает все для увольнения Никитиной и осложнит ей дальнейшие поики работы.

«Далее этот сотрудник без достаточных на то оснований применил в отношении меня грубую физическую силу, а именно стал трясти меня за плечи и нанёс удар рукой в челюсть, что повлекло телесные повреждения, которые были зафиксированы», - указала журналистка в заявлении в СК.

Никитина просит «провести по данному факту проверку» и «при наличии достаточных оснований возбудить уголовное дело и привлечь к уголовной ответственности виновное лицо».

Инцидент с Никитиной произошел в ночь на 20 декабря – спустя несколько часов после стрельбы у здания ФСБ на Лубянке. Евгений Манюров открыл стрельбу вечером 19 декабря. Погибли два человека, пять получили ранения. Стрелок был ликвидирован.