В МГУ будут читать книгу историка Соколова о Наполеоне с предисловием Гоблина

Один из экземпляров последней книги обвиняемого в расчленении сожительницы историка Олега Соколова появится на полках Научной библиотеки МГУ. Издание "Битва трёх императоров. Наполеон, Россия и Европа" присутствует в списке закупаемой вузом литературы, передают "Открытые медиа".

Книга Соколова появилась в продаже недавно. Предисловие к ней написал известный блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков. Историк, среди прочих авторов, побывал в одном из его эфиров на YouTube. Свои ощущения от общения Гоблин впоследствии охарактеризовал так: "Соколов произвёл на меня впечатление глубочайшего профессионала. Но ко мне на канал люди приходят не душу изливать, а рассказывать о своей деятельности. Вот он и рассказывал про историю, наполеоновские войны. Лично я его совсем не знаю - водку вместе не пили".

Как следует из описания, 656-страничная "Битва трёх императоров. Наполеон, Россия и Европа" посвящена "первой войне коалиции государств, возглавляемых Российской империей против Наполеона".

Историк Соколов сейчас пребывает в СИЗО: там ему и предстоит провести Новый год.

Ранее его лишили почетной французской регалии - ордена Почетного легиона.

9 ноября Соколова выловили из Мойки с пакетом, в котором позже были найдены части человеческого тела. Более того, позднее в больнице в его рюкзаке нашли отрезанные кисти рук и пневматический пистолет. Дома у бывшего доцента СПбГУ полицейским пришлось столкнуться с останками трупа женщины. По предварительной версии, доцент застрелил свою 24-летнюю сожительницу Анастасию Ещенко в ходе ссоры 7 ноября.