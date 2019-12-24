Очередное утро у судов Петербурга начинается с эвакуаций

Петербургские суды вновь вынужденно эвакуируются: во второй день рабочей недели на почту судебных ведомств города вновь поступили угрожающие послания и заминировании.

На сей раз сообщение было лаконичным: "Заминированы суды и аэропорт Пулково".

Информации о том, эвакуируют ли пассажиров воздушной гавани, нет, однако Петродворцовый, Петроградский, Колпинский, Василеостровский, Куйбышевский райсуды свою работу первали. Между тем, Сестрорецкий вернулся к трудовой деятельности.

Накануне "минер" поинтересовался, считает ли кто-нибудь размер убытков от эвакуаций в двух столицах: "Превысил 120 биткоинов или еще нет?". Дело в том, что данная сумма якобы была украдена с криптобиржи WEX. До этого "Русская служба Би-би-си" опубликовала расследование, в котором говорилось о вероятной причастности предпринимателя Константина Малофеева к пропаже биткоинов.