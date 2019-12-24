Глава МВД потребовал уволить всех причастных к разгону "школьного" митинга в Татарстане

Руководитель Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев распорядился уволить всех сотрудников ведомства в Татарстане, которые организовали учения по разгону несанкционированного митинга в Новотроицкой средней школе, передает ТАСС.

Кроме того, он потребовал привлечь к дисциплинарной ответственности главу МВД Татарстана.

22 декабря на просторах интернета получило распространение видео, на котором региональные правоохранители отрабатывают действия по разгону протестной акции, используя в качестве манифестантов девятиклассников.

Школьники поделились, что к ним применяли силовые приемы, после которых многие были травмированы.

Накануне вечером полиция посетила Екатерину Пантелееву - именно она опубликовала видеозапись "мучений". Борцы с преступностью взяли с девушки объяснительную.