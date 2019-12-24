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12:21

ГИК одобрил возложение полномочий ИКМО «Екатерингофский» и «Остров Декабристов» на ТИКи

фото ЗакС политика ГИК одобрил возложение полномочий ИКМО «Екатерингофский» и «Остров Декабристов» на ТИКи

Санкт-Петербургская избирательная комиссия согласилась передать полномочия избиркомов муниципальных округов «Екатерингофский» и «Остров Декабристов» территориальным избирательным комиссиям. Решение принято на заседании 24 декабря, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Полномочия ИКМО «Екатерингофский» переходят ТИКу №1 с 1 января 2020 года и до истечения срока полномочий территориального избиркома. Полномочия ИКМО «Остров Декабристов» отходят ТИКу №2. Дата передачи полномочий не указана, окончание - с истечением полномочий территориальной комиссии в 2022 году. По словам главы ТИК №2 Лидии Рудинской, работу ИКМО они начнут выполнять на следующий день после публикации решения Горизбиркома. 

Напомним, о плохой работе избиркомов муниципальных образований много говорили втечении кампании по мунвыборам 2019 года. В частности, претензии оппозиции и вышестоящих комиссий касались ИКМО «Екатерингофский». После выборов Санкт-Петербургская избирательная комиссия пытается расформировать муниципальный избирком за неисполнение решений.

Также Горизбирком намерен увеличить количество ТИКов с 30 до 64. ГИК хочет, чтобы все муниципальные образования передали полномочия ИКМО территориальным избиркомам – для этого им от имени главы СПбИК Виктора Миненко направили обращение. Создание новых ТИКов одобрила Центральная избирательная комиссия, а администрация Петербурга выделила на это 490 млн рублей

София Саттарова


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