"Я достоин самой страшной кары": Историка Соколова оставили в СИЗО до апреля 2020 года

Столичный Басманный суд решил продлить до апреля 2020 года срок заключения под стражей петербургского историка Олега Соколова, обвиняемого в жестоком убийстве своей сожительницы Анастасии Ещенко.

На самом заседании экс-доцента СПбГУ не было: его до сих пор изучают психиатры.

Находясь в СИЗО, Соколов делал взаимоисключающие заявления, напоминает "Фонтанка". Например, он несколько раз уведомлял публику о намерении свести счеты с жизнью и одновременно с этим начать работу над книгой о своей бывшей возлюбленной.

"Я достоин самой страшной кары, я уже как в аду", - декламировал историк, добавляя потом, что желает "написать книгу".

Ранее его лишили почетной французской регалии - ордена Почетного легиона.

9 ноября Соколова в состоянии аффекта выловили из Мойки с пакетом, в котором позже были найдены части человеческого тела. Более того, позднее в больнице в его рюкзаке нашли отрезанные кисти рук и пневматический пистолет. Дома у бывшего доцента СПбГУ полицейским пришлось столкнуться с останками трупа женщины. По предварительной версии, доцент застрелил 24-летнюю Ещенко в ходе ссоры 7 ноября.