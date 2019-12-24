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15:44

К Горизбиркому подали новый иск из-за регламента выдачи видео с избирательных участков

фото ЗакС политика К Горизбиркому подали новый иск из-за регламента выдачи видео с избирательных участков

Член территориальной избирательной комиссии №14 от «Яблока» Дмитрий Остряков подал иск к Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Об этом Остряков сообщил ЗАКС.Ру 24 декабря. Он рассказал, что иск приняли к производству и назначили первое заседание на 13 января. 

Остряков сообщил, что оспаривает регламент доступа к видеозаписям. По его мнению, регламент не обоснован и ограничивает участникам избирательного процесса доступ к видео.

«Яблочник» пояснил, что направил в Горизбирком обращение с просьбой предоставить ему видеозаписи со дня выборов с 63 избирательных участков, которые входят в сферу ответственности ТИК №14. ГИК отказался давать видео, добавил член территориального избиркома.

- Мне ответили отказом, обосновав его тем, что я не обращался с жалобами на нарушение избирательного законодательства на перечисленных избирательных участках. Соответственно, по их регламенту, мне видео предоставлено быть не может. Ранее таких ограничений просто не было. На всех предыдущих выборах без проблем можно было получить видео, - заявил Остряков. 

По его словам, Горизбирком прислал свой ответ 13 декабря. Иск Остряков подал через неделю. Он добавил, что в суде его будут представлять юристы «Команды 29». 

Напомним, ранее оспорить положение Горизбиркома о выдаче видеозаписей решила член участковой избирательной комиссии №294 от «Яблока» Наталья Телишевская. Первое заседание по ее иску прошло 9 декабря. Также иск к ГИКу из-за отказа выдавать видеозаписи с избирательных участков подало региональное отделение «Справедливой России». Партия требует признать незаконным бездействие Горизбиркома.

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