Цыпляев: В Петербурге никогда не будет консенсуса относительно парада 27 января

Политик, бывший полпред по Северо-Западному федеральному округу Сергей Цыпляев отнесся к идее петербургского правительства не проводить парад ко дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в предстоящем году как к здравому решению. При этом, заметил он, какое бы решение ни было принято, споры в обществе оно неизбежно бы вызвало все равно.

"Гораздо важнее все это еще раз обсудить, поговорить - как сделать так, чтобы это никогда не повторилось, чтобы в случае самого худшего развития событий не было такого невероятного человеческого ущерба, который мы получили за Вторую мировую войну. Важнее объем средств направить тем, кто это пережил. <...> Думаю, решение верное, но консенсуса в обществе здесь никогда не будет", - отметил он в эфире "Эха Петербурга".

По словам Цыпляева, когда тема априори столь болезненная, следует придавать связанным с ней событиям минимум милилитаристского звучания, за исключением праздников 23 февраля и 9 мая.

Напомним, что вместо парада чиновники решили провести на Дворцовой площади некую "интерактивную программу".

Блокада с Ленинграда была полностью снята 27 января 1944 года.