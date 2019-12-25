Военный комиссариат назвал законной отправку сотрудника ФБК Шаведдинова на Новую Землю

Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев заявил, что призыв на военную службу сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова и его отправка на архипелаг Новая Земля законны, передает ТАСС.

Шаведдинов подлежал призыву на военную службу, но уклонялся от постановки на воинский учет, говорится в пояснении Локтева. По его словам, 28 октября Шаведдинов по повестке прибыл в военный комиссариат и был признан годным к службе.

Активист не согласился с этим решением и обжаловал его в Савеловском суде Москвы. Локтев подчеркнул, что в соответствии с требованием закона действие решение комиссии было приостановлено на время рассмотрение иска. 11 ноября Савеловский суд отклонил иск Шаведдинова, а 23 декабря Мосгорсуд отказал в удовлетворении апелляции.

По словам Локтева, 23 декабря решение суда вступило в законную силу, а «действие решения призывной комиссии было возобновлено». После этого Шаведдинов был направлен на городской сборный пункт, где был проведен повторный медосмотр, показавший, что препятствий к прохождению военной службы нет, пояснил представитель комиссариата. После этого Шаведдинов «в составе команды убыл к месту прохождения военной службы по призыву». Новую Землю Локтев называет местом, которое «было определено в строгом соответствии с результатами медицинского освидетельствования и группы профессиональной пригодности» Шаведдинова.

Вечером 23 декабря к Шаведдинову домой пришли с обысками, выломав при этом дверь, и в тот же вечер увезли на допрос, связь с ним прервалась. На следующий день выяснилось, что его принудительно направили на архипелаг Новая Земля для прохождения срочной службы в армии.