Глава СПЧ Фадеев считает многие политические партии в РФ слабыми

Глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев в интервью РИА «Новости» заявил, что многие политические партии слабы и не могут представить избирателю интересную программу или идеи.

«Проблема слабости политических партий. Кто угодно может зарегистрировать политическую партию - у нас их вроде больше 50. Но они не становятся сильными, они не могут предъявить избирателю что-то интересное - программу, идеи. Время такое», - сказал Фадеев.

По его мнению, должны «появиться люди с энергетикой», чтобы ситуация выправилась. «Если не будет таких людей, с энергетикой, которые могут возглавить новые партии, то "сверху" вы их не построите», - добавил глава СПЧ.

В том же интервью Фадеев высказался против объявления 31 декабря выходным днем. Он сослался на опыт СССР, в котором праздничным днем было лишь 1 января.

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