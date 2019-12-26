На фоне обыска в ФБК прокуроры звонят петербургским "навальнистам" и спрашивают, в офисе ли они

Сотрудникам петербургского штаба Алексея Навального неожиданно позвонили из городской прокуратуры и поинтересовались, есть ли кто-нибудь в офисе на Вознесенском проспекте.

"Прямо сейчас на телефон штаба позвонили из прокуратуры Санкт-Петербурга и интересовались, на месте ли наши сотрудники. Не знаем, связано ли это с обысками в офисе ФБК, но будем держать вас в курсе", - поделились "навальнисты" у себя в Twitter.

Действительно, на данный момент в столичном офисе Фонда борьбы с коррупцией вовсю идут обыски по делу об отказе удалять из YouTube расследование "Он вам не Димон". У работников ФБК уже изъяли рабочую технику.