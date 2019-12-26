«Яблочник» из МО № 7 отстоял отобранный у единоросса мандат в Горсуде Городской суд Петербурга 26 декабря оставил в силе решение Василеостровского районного суда, отменившего пересчет голосов по выборам муниципальных депутатов МО № 7 на избирательном участке № 114, сообщил Telegram-канал «Правозащитное Яблоко в Питере». Таким образом, место представителя «Единой России» Андрея Горячкова в муниципальном совете МО № 7 займет кандидат от «Яблока» Иван Стариков. ЗАКС.Ру рассказывал подробности обстоятельств пересчета голосов по УИК № 114.

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