Экс-сенатор Арашуков и его отец стали фигурантами трех новых уголовных дел

В отношении экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля возбуждено еще три новых уголовных дела, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Владимира Постанюка.

На заседании Басманного суда Москвы Постанюк заявил, что узнал «как минимум о трех новых уголовных делах» из материалов дела. Речь идет об особо крупной растрате – ч.4 ст. 160 УК РФ, дела возбуждены в октябре. При этом адвокат настаивает, что Арашуковы до сих пор об этом не уведомлены.

Арашуков находится в СИЗО по обвинению в участии в преступном сообществе, убийстве двух и более лиц и давлении на свидетеля. Его задержали во время заседания Совфеда 30 января. Его подозревают, в числе прочего, в заказе двух убийств: Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова. Рауль Арашуков арестован по подозрению в хищении 10 млрд рублей в составе преступной группы.