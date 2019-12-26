Беглов и Мединский подискутировали о будущем "Ленфильма"

Петербургский глава Александр Беглов посетил столицу, где провел запланированную встречу с главой Министерства культуры Владимиром Мединским: главной темой дискуссии была дальнейшая судьба "Ленфильма".

Ранее, 24 декабря, Совет директоров киностудии принял решение упразднить в должности её руководителя Эдуарда Пичугина.

Беглова беспокоит будущее "Ленфильма", так предприятие является старейшим в российской киноиндустрии.

"За долгое время работы она по праву стала важной частью истории и жизни нашего города", - напомнил губернатор.

Мединский пообещал Беглову, что Минкульт будет поддерживать площадку и развивать её, поскольку "эта киностудия является национальным достоянием страны".

22 октября стало известно о блокировке со стороны ФНС четырех счетов "Ленфильма" в ВТБ и банке "Райффайзен". У киностудии накопилось долгов более чем на 1,5 млрд рублей. В сентябре Путин поручил подчиненным помочь "Ленфильму".

Петербургский режиссер Александр Сокуров уверен, что Мединский сильно не любит "Ленфильм", и корень проблем в этом.

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