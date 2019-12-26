Телеканал "Спас" получит от государства 1,1 млрд рублей

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) подписало соглашение о субсидировании телеканалов "Спас" и "Пятница" - обоим СМИ из бюджета выделят по 1,1 млрд рублей, информирует РБК.

Данная мера поддержки связана с тем, что вещатели второго мультиплекса не способны поддерживать затраты после перехода с аналогового на цифровое вещание.

Кроме того, Роспечать заключила соглашения с ещё семью телеканалами на суммы, не превышающие 755 млн рублей. Менее всего денег досталось "МузТВ" - 684 млн рублей.

Напомним, в октябре Петербург и другие российские города отключили от аналогового вещания.