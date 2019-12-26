СМИ: Генпрокуратура отказалась утвердить обвинение по делу сестер Хачатурян

Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам источников, решение о возврате дела в Следственный комитет принял замгенпрокурора Виктор Гринь. По его мнению, в заключении есть серьезные нарушения, но какие именно – не уточняется. Возможно, речь идет о «техническом» нарушении УПК и предполагаемых ошибках в квалификации действий девушек.

При этом с мнением Генпрокуратуры следователи не согласились и обжаловали его у генпрокурора Юрия Чайка, отметили источники.

Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян обвиняют в убийстве их отца. На момент задержания девушкам было 17, 18 и 19 лет. Они рассказали, что отец годами издевался над ними, в том числе принуждал к действиям сексуального характера. Изначально девушек арестовали, но спустя два месяца выпустили из СИЗО. Защита настаивает на том, что случившееся было самообороной, следователи – убийством, совершенным группой лиц по предварительному сговору.