Эвакуации дошли до Архангельска - поступила угроза в адрес мэрии Волна массовых эвакуаций, охватившая обе столицы, добралась до российского Севера. В разосланных угрозах речь зашла о взрывном устройстве, якобы заложенном в помещении мэрии Архангельска, передает ТАСС. Кроме того, отправители писем сообщили о взрывчатке, которую якобы расположили на железнодорожном и автовокзалах. Отметим, что для Петербурга подобная проблема актуальна почти месяц: постоянно эвакуируются суды, школы и торговые центры. Началось ежедневное "минирование", ни разу не подтвержденное, в конце ноября. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен