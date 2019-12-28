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17:12

Удальцов уверен в желании Кремля провести досрочные президентские выборы

фото ЗакС политика Удальцов уверен в желании Кремля провести досрочные президентские выборы

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов выразил убежденность в том, что власть готовится к проведению досрочных президентских выборов. Главнейшая из причин, по которым он так думает, состоит в том, что послание Владимира Путину Федеральному собранию назначили на 15 января: "вся Россия еще из запоя выходит".

"Почему такая спешка? Только что же была пресс-конференция. <...> Многие эксперты, и я, считаем, что готовится очередной сюрприз, очередная подлость", - высказался политик на YouTube-канале своей организации.

По мысли Удальцова, в Кремле поняли, что в ближайшие пять лет рейтинги власти будут только падать, и, пока не поздно, президенту Путину нужно обеспечить надежный транзит власти - пока население не успело совсем взбунтоваться.

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