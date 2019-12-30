Дело экс-бухгалтера "Седьмой студии" Масляевой не будут рассматривать в особом порядке

Столичный Мещанский суд отменил решение суда предыдущей инстанции, постановившего рассматривать дело бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой в особом порядке: её документы будут изучать со всеми, в общем порядке, с подробным изучением всех доказательств.

Ранее Масляева пошла на сделку со следствием, однако, как пишет "МБХ медиа", на заседании судья известила, что женщина выполнила не всё её установки.

Против рассмотрения дела в обычном порядке выступили и прокурор, и сама Масляева.

"Я прошу учесть, уважаемый суд, что я полностью осознаю свою вину и считаю себя виновной в этом преступлении", - заявила на заседании она.

Ранее президиум Могорсуда вернул на новое рассмотрение дело Масляевой. Летом её отпустили под подписку о невыезде. Женщина является единственным фигурантом дела "Седьмой студии", который признал вину, поэтому её дело рассматривается в особом порядке. В разбирательстве также участвуют режиссер Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер театра Алексей Малобродский, экс-директор организации Юрий Итин, директор РАМТ Софья Апфельбаум. Фигурантов дела обвиняют в хищении бюджетных денег на сумму в 133 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Кроме Масляевой, никто вину не признает.