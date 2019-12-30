Полигон "Красный Бор" переходит в собственность федцентра

Российский премьер Дмитрий Медведев оставил свою подпись под распоряжением о принятии в федеральную собственность полигона "Красный Бор": соответствующее поручение еще в апреле дал Владимир Путин.

Весь процесс "трансфера" займет около двух месяцев, информирует пресс-служба Смольного.

"Передача снимает с Санкт-Петербурга обязанность финансировать содержание полигона и работы по его ликвидации, снизит нагрузку на бюджет города на миллиарды рублей. Вопрос о передаче «Красного Бора» в федеральную собственность поднимался с 2010 года, однако административно этот вопрос удалось решить лишь в 2019 году", - напомнили в городской администрации.

Будучи врио губернатора Петербурга Александр Беглов и глава министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин подписали соглашение о взаимодействии при передаче ГКУ "Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона "Красный Бор" в распоряжение ведомства.

До этого появилась официальная информация, что содержание опасного объекта может обойтись городу в 2020 году в 1,3 млрд рублей

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