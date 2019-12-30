Радзиховский: Никакой Сталин уже не может повториться

Публицист Леонид Радзиховский, подводя политические итоги года, признался, что раньше его интересовали проблемы, касающиеся времен Иосифа Сталина и его репрессий, а к концу уходящего десятилетия перестали волновать. Причина одна: он убежден, что ничего подобного цивилизация уже не увидит и подобные методы управления страной исключены. Актуального интереса празднования юбилеев Сталина собой, по мнению аналитика, не являют, несмотря даже на возмущенные тексты либерально настроенных комментаторов.

"Тиран-диктатор, способный истреблять миллионы людей, являющийся харизматическим богом для населения... Террор, тоталитарное государство, мировая война... Если вы верите, что этого быть не может, то ну что это? Экспонат из исторического музея, любопытно, какие шпаги носил", - отметил он в эфире YouTube-канала Sobinews.

По словам Радхиховского, значение споры о Сталине перестали иметь совсем, и относиться к ним имеет смысл разве что с насмешкой.

В конце декабря коммунисты справляли 140-летнюю годовщину рождения Сталина. В нескольких городах, включая Петербург, открыли памятники советскому правителю.