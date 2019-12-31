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12:20

РКН в шестой раз отказался зарегистрировать СМИ Дмитрия Гудкова

фото ЗакС политика РКН в шестой раз отказался зарегистрировать СМИ Дмитрия Гудкова

Роскомнадзор снова отказал в регистрации издания политика Дмитрия Гудкова «Газета Гудкова» как СМИ, передает «МБХ медиа».

По словам активиста Алексея Обухова, на этот раз РКН потребовал доказать, что учредителя СМИ не контролирует иностранное государство. По словам Обухова, это физически невозможно.

«Допустим, я возьму справку из банка. За какой срок? У меня бывали зарубежные переводы, а если бы даже и нет — где гарантия, что нет секретной карточки, на которую я получаю зарплату из Госдепа?» - привел пример активист.

Это уже шестой отказ РКН. Перед этим регулятор просил доказать, что у учредителя нет судимости, двойного гражданства, он не причастен к террористическим организациям, дееспособен и так далее. На все претензии были предоставлены документы. Обухов подчеркнул, что подавать запрос в РКН он больше не будет, только через суд.

В октябре Останкинский суд Москвы отказался обязать Роскомнадзор зарегистрировать издание.

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