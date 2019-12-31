ЮНЕСКО отказалось признать новогодние застолья в России культурным наследием

Россия не имеет возможности внести свои традиции празднования Нового года в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, поскольку она не ратифицировала соответствующую конвенцию, передает РИА «Новости».

Речь идет о конвенции об охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Она была принята в 2003 году.

«Не ратифицировав Конвенцию об охране нематериального культурного наследия, Российская Федерация не может представлять объекты для внесения в списки, предусмотренные этой конвенцией», - подчеркнули в ЮНЕСКО.

Ранее депутат Госдумы Виктор Зубарев обратился в ЮНЕСКО с идеей признать российские традиции празднования Нового года нематериальным культурным наследием человечества. Среди прочего к таковым он предложил отнести салаты оливье и селедка под шубой, «Советское шампанское», холодец, просмотр фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» 31 декабря.