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14:21

Из устава МО "Ланское" убрали пункт о назначении муниципальных выборов судом

фото ЗакС политика Из устава МО "Ланское" убрали пункт о назначении муниципальных выборов судом

 

Из устава МО «Ланское» - следующего наименования МО «Черная речка» - оказался убран пункт, по которому муниципальные выборы может назначить суд, обратил внимание активист Павел Чупрунов.

Чупрунов и Дмитрий Васильев присутствовали на публичном слушании по новому уставу округа с новым названием. Оказалось, что в уставе был изменен пункт о назначении выборов. Ранее там было указано, что муниципальные выборы может назначить муниципальный совет или избирательная комиссия МО, а также суд. Теперь слово «суд» из этого пункта убрано.

Новая редакция устава МО «Ланское» опубликовано на сайте МО «Черная речка». В документе доступны редакторские пометки: по словам Чупрунова, скорее всего, их оставил юрист Сергей Иванов, защищающий интересы ИКМО «Черная речка». Среди пометок есть предложение ввести 5% фильтр для инициатив жителей.

Тем временем Чупрунов в суде оспаривает свой недопуск на выборы в МО «Черная речка». Его как раз не зарегистрировали на выборах, несмотря на успешное оспаривание отказа в регистрации в суде. 

МО «Черная речка» станет МО «Ланское» с 1 января. ЗАКС.Ру рассказывал, как муниципалитет на протяжении нескольких лет оказывался в центре неприятных историй, и как к январю 2020 года, до которого отложили рассмотрение иска Чупрунова, МО «Черная речка» уже не будет.   

 


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