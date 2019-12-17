Последнее дело «Черной речки»

Приморский районный суд Петербурга 17 декабря провел предварительное заседание по иску партии «Справедливая Россия» и ее несостоявшегося представителя Павла Чупрунова к ИКМО «Черная речка», не допустившей оппозиционеров до последних муниципальных выборов. Рассмотрение дела отложили до января. Муниципального образования «Черная речка» к этому времени уже не будет. В ночь на 1 января оно превратится в МО «Ланское». Новогоднее волшебство поможет местным муниципалам отстраниться от былых скандалов и начать новую жизнь.

Как провести лето в МО «Черная речка»

Иск Павла Чупрунова и «Справедливой России» рассматривает судья Приморского районного суда Наталья Петрова. Она же четыре месяца назад, 19 августа, обязала избирательную комиссию муниципального образования «Черная речка» зарегистрировать выдвигавшегося от справедливороссов Чупрунова кандидатом в местные депутаты. После неудачной попытки обжаловать это решение, ИКМО собрало заседание по вопросу регистрации кандидата. Чупрунов записал происходящее на видео и выложил на своей странице в Facebook: председатель ИКМО Михаил Доброхотов зачитал проект решения, затем все шесть членов комиссии проголосовали против его утверждения.

На вопрос оператора, почему представители ИКМО решили голосовать, если суд обязал их зарегистрировать кандидата, Доброхотов ответил:

«У нас есть уже решение об отказе в регистрации, которое вступило в силу, и никем не было оспорено. Как можно принять решение о регистрации, если уже принято решение об отказе? Как юридически это возможно?»

Представители комиссии утверждают, что они ранее провели еще одно, внеочередное заседание, и там было решено кандидата не регистрировать. Чупрунов уверен, что внеочередное заседание было придумано «задним числом», после того как провалился «план «Кворум».

Бодание представителя «Справедливой России» и муниципалитета длилось большую часть лета. Время от времени в дело вмешивался Горизбирком, несколько раз – Приморский суд. На состоявшемся 4 августа заседании муниципальная комиссия, исполняя предыдущее решение суда, проголосовала за регистрацию Чупрунова кандидатом. Однако член с правом решающего голоса Ольга Коваленко в момент голосования вышла в коридор, якобы чтобы ответить на звонок. Это заметили представители «Справедливой России» и сразу же предали огласке.

- Доброхотову, видимо, приказали сорвать кворум, пригласить единороссов посмотреть на это и выдать мне удостоверение, а потом их кандидат должен был подать на ИКМО в суд за то, что они зарегистрировали меня без кворума. Но все пошло не по плану, пришлось придумывать задним числом якобы внеочередное заседание, - предполагает Чупрунов.

фото: Павел Чупрунов

Он уверяет, что после этого эпизода заседание было закрыто и члены комиссии начали расходиться по домам. Эти слова подтверждает другой присутствовавший в тот день кандидат от «Справедливой России» Илья Мохов. Он впрочем, допускает, что члены комиссии могли снова собраться через какое-то время «по звонку». Представители ИКМО говорят, что провели внеочередное заседание вскоре после очередного, но на сей раз решили отказать кандидату в регистрации. Ни Мохов, ни Чупрунов ничего не слышали о планах проведения внеочередного заседания.

- В Горсуде им отказали в приобщении к делу этой бумажки (решение об отказе в регистрации кандидатом – прим. ЗАКС.Ру), потому что они ее придумали после районного суда. Это решение, если бы реально было, они бы показали в районном суде, а на тот момент его не существовало, так как они не ожидали, что я выиграю, - рассказал Чупрунов.

Во славу рода Ланских

Суд вернется к рассмотрению дела 15 января. Заинтересованными лицами выступят 11 незарегистрированных кандидатов в депутаты от «Справедливой России», Горизбирком и 20 избранных депутатов муниципального совета МО «Черная речка», в том числе родной брат спикера Заксобрания Вячеслава Макарова Василий Макаров.

Муниципальное образование, в совете которого они заседают, к этому времени уже станет «Ланским». Весной Заксобрание приняло законопроект муниципалов о новом названии для их округа. Авторы инициативы объяснили, что хотят переименовать «Черную речку» ради заботы об истории Петербурга и увековечивания дворянского рода Ланских.

«К сегодняшнему дню исчезли последние следы пребывания Ланских на Выборгской стороне. Переименование муниципального образования Черная речка в Ланское связано с сохранением памяти старинного дворянского рода Ланских, проживающих с 18 века на Выборгской стороне, и увековечивании рода Ланских на данной территории», - говорится в пояснительной записке.

Законопроект прошел все три чтения без проблем. Только лидер парламентской фракции «Справедливой России» Алексей Ковалёв высказал предположение, что муниципалы «Черной речки» решили переименоваться в связи со скандалами, которых за последние годы истории округа было немало.

Неприятные истории

Немало скандалов было, например, во время прошлых муниципальных выборов в МО «Черная речка», в 2014 году. Их вообще чуть было не перенесли. Местные депутаты Алексей Низовцев и Дмитрий Петялин подали иск в Приморский районный суд, заявив, что при принятии решения о назначении даты голосования не было кворума. По их словам, проголосовали только 8 из 17 депутатов. В дело вмешался Горизбирком, заявивший, что фактически мундепов в округе 16 и местные выборы удалось отстоять.

Во время предвыборной кампании оппозиционные кандидаты сообщали о постельном белье, которое местная администрация дарила избирателям, и о сложностях с регистрацией – совет в итоге получился формально многопартийным, но прошли в него только удобные кандидаты для спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.

В ходе досрочного голосования стало известно о попытке кражи бюллетеней из типографии и зарегистрированных кандидатах, которые в бюллетень не включили. Непосредственно в день выборов наблюдатели рассказали о вбросах.

Муниципалов прошлого созыва совета «Черной речки» не раз критиковали за, мягко говоря, странные траты бюджетных средств. Они, к примеру, планировали установить детскую площадку за 5,5 млн рублей, а на уборку листвы выделили 2,5 млн рублей. Администрация муниципалитета при этом арендовывала помещение у самой себя и закупала несуществующие билеты в бесплатные музеи. История с билетами заинтересовала антикоррупционный центр «Трансперенси Интернешнл», сообщивший об этом в управление Федеральной антимонопольной службы. УФАС позднее признало нарушение в действиях муниципальной администрации. Также служба установила, что муниципалитет, не проводя торги, заключал контракты на организацию других праздников. Любопытно, что на одном из них выступал певец Методие Бужор, который сейчас тоже стал депутатом от «Единой России», правда в МО «Московская застава».

К 25 октября 2018 года стало известно, что в муниципальном совете «Черной речки» осталось только 12 из 20 депутатов. Восемь других за первые четыре года созыва якобы сложили свои полномочия. При этом для принятия бюджета по закону необходимо наличие минимум 14 действующих мундепов. Все тот же активист Илья Мохов обращался в прокуратуру, подозревая, что бюджет был утвержден незаконно. Ведомство ответило, что это не так, уточнив, что на момент принятия документа в совет входило 16 депутатов.

Мохов, не дождавшись решения прокуратуры, провел несколько акций, чтобы привлечь общественное внимание к ситуации в муниципалитете: выпустил крыс в здании Законодательного собрания и повесил ведро с «крысиным пометом» на дверь администрации МО.

фото: Илья Мохов

Можно было бы предположить, что эти дерзкие поступки стоили активисту участия в муниципальных выборах 2019 года, но до них в этом МО не допустили вообще ни одного оппозиционера. Конкуренцию кандидатам от «Единой России» составили по одному самовыдвиженцу в каждом избирательном округе. ИКМО зарегистрировала было нескольких представителей «Яблока», но их кандидатуры позже отозвала сама партия. Оказалось, что один из кандидатов состоит в молодежном совете Петроградского района. Один из руководителей этого совета - председатель ИКМО «Черная речка», а актив организации был задействован на выборах в качестве назначенных Доброхотовым председателей УИК и кандидатов-самовыдвиженцев, создававших видимость конкуренции «Единой России». Другой кандидат «Яблока» на момент подачи документов работал в районной администрации. Два других, по наблюдению представителей «Справедливой России», слишком «активно и доброжелательно» общались с представителями ИКМО.

Но даже несмотря на минимальную конкуренцию, день голосования в 2019 году в муниципалитете не прошел спокойно. Члены участковой избирательной комиссии № 1801 Дмитрий Васильев и Михаил Лосев рассказали, что их силой вытолкали с участка. До этого на том же участке был замечен вброс бюллетеней.

Муниципальный совет сильно обновился. «Статисты», день изо дня занимавшие места в очереди у избиркома и изображавшие борьбу с кандидатами от «Единой России» получили неплохие должности в соседних муниципалитетах, а Михаил Доброхотов возглавил муниципальную администрацию «Черной речки».

Символично, что законопроект о названии «Ланское» в Законодательном собрании представлял тоже он. После серьезного обновления и переименования можно начать новую жизнь, только надо разобраться со старым судом. Каким бы ни был его итог, история МО «Ланское» в январе 2020 года начнется с рассмотрения иска незарегистрированного кандидата Павла Чупрунова и напоминания о летних днях, когда округ жил еще под старым, «пушкинским» названием.

Сергей Еремеев

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