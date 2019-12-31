Песков назвал слухи о теракте в Магнитогорске вбросом из-за рубежа

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что слухи о теракте в жилом доме в Магнитогорске искусственно навязаны из-за рубежа, передает «Интерфакс».

«Могу вам напомнить, что слухи о том, что это был теракт, появились буквально через несколько минут после этих событий. Они достаточно искусно вбрасывались в интернет, это установлено, в том числе с территории третьих стран», - сказал Песков.

Представитель Кремля заявил, что источники и методы распространения этих слухов известны. «Эти слухи старательно разогревались, подогревались. Это такие попытки по накручиванию ажиотажа вокруг трагедии, но в настоящее время кроме как слухами эту информацию назвать нельзя», - считает Песков.

На вопрос о том, считают ли в Кремле, что распространение слухов можно было остановить, если проинформировать общественность о результатах расследования взрыва, Песков подчеркнул, что ситуация не связана с информированием. «Эти слухи искусственно навязываются, вбрасываются, и муссирование этих слухов идет на руку тем, кто это делает», - считает он.

Взрыв в десятиэтажном жилом доме в Магнитогорске прогремел 31 декабря. Жертвами трагедии стали 39 человек. Следствие квалифицировало произошедшее как взрыв бытового газа, при этом ответственность за взрыв брала на себя запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство».