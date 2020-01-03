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12:23

В Кемерово проверяют информацию о пытках в СИЗО

фото ЗакС политика В Кемерово проверяют информацию о пытках в СИЗО

Попавшие в прессу сведения о насилии, применяемом к заключенным в следственном изоляторе №4 Кемеровской области, вызвали интерес у правоохранительных органов, пишет "Интерфакс".

Речь идет об инцидентах, имевших место в 2017 году. Судя по тому, что причастные к избиениям уже наказаны (правда, не сказано, как именно), случившееся издевательство над заключенными признано фактом состоявшимся.

Проверку ведет областное управление Следственного комитета. На видеозаписях арестантов бьют по головам.

Ранее общественный резонанс получил эпизод, заснятый на видео в карельской колонии: к зажатому в углу зэку применяли силу два сотрудника колонии.

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