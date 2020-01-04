Пархоменко о "польской" риторике: Путину нужны свежие враги

Политический комментатор Сергей Пархоменко дал свою оценку продолжительным речам президента Владимира Путина, с применением оскорблений, посвященных советско-польским отношениям 1930-х годов. Находя эти разговоры ошибочными с точки зрения исторической науки, публицист выдвинул свою версию, почему события восьмидесятилетней давности вообще публично и с такой горячностью обсуждаются.

"Враг нужен свежий. Ну и вот — Польша. Польша, между прочим, наш сосед. У нас даже есть — я посмотрел сегодня — 236 с небольшим километров российско-польской государственной границы. Это в Калининградской области, если кто забыл. Там немножко по морю, а 200 километров по суше. Будут инциденты, обязательно будут. Вот помяните мое слово", - предрек он в авторской радиопрограмме.

По словам Пархоменко, Путин "манипулирует прошлым", будучи заинтересованным как минимум показать всему миру, что он способен вести империалистическую политику по образцу России XIX века.

В декабре российский президент обвинил польских чиновников в антисемитизме и связях с гитлеровской Германией.