Бортко впервые после снятия с выборов написал в соцсетях

Политик Владимир Бортко, пытавшийся бороться за должность петербургского губернатора на прошедших выборах, но в последний момент снявшийся с них, впервые с 31 августа написал пост в Facebook. Содержание его оставляет вопросы.

"Ах, если бы я мог говорить неузнанным", - гласит короткий пост.

Шедший на выборы от КПРФ Бортко объявил о том, что добровольно выбывает из губернаторской гонки, 30 августа в ходе телевизионных дебатов с соперниками. Свое решение он объяснил тем, что в его понимании выборы так, как они были организованы, представляют собой нечестную игру.

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