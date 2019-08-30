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Новости

18:45

Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора

фото ЗакС политика Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора

Кандидат в губернаторы от КПРФ Владимир Бортко снял свою кандидатуру с выборов. Такое заявление он сделал во время прямого эфира теледебатов 30 августа на телеканале «Санкт-Петербург».

Бортко сказал, что не согласен на второе место – он хотел выиграть. С такими же правилами он не согласен, заявил выдвиженец от КПРФ.

- Карты-то крапленые! - образно выразился Бортко о своем видении этой предвыборной кампании. 

По словам коммуниста, он не согласовывал свое снятие ни с кем из вышестоящих политиков в партии и готов понести любое наказание.

Это же подтвердила лидер петербургского отделения КПРФ Ольга Ходунова. В разговоре с ЗАКС.Ру она сказала, что не знала о решении Бортко.

- Он не ставил в известность отделение партии. Это его личное решение. Я сама узнала о нем только сейчас, во время дебатов, - сказала Ходунова.

Кандидат от КПРФ также заявил, что снимается с выбров, чтобы "поставить какой-то знак" на них и кампания стала заметной. По словам Бортко, для него остаются важны муниципальные выборы, где ещё есть шанс выиграть. Свою губернаторскую кампанию он посвятил тому, чтобу все узнали о выдвиженцах от КПРФ на мунвыборах.

- Друзья мои, я кланяюсь. Спасибо вам. Я ухожу, - закончил свою речь коммунист. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19:50    
19:45 Он мог выиграть. Но твой камент, в одну дуду с публичным осознанием Бортко собственной вторичности, только усиливает подозрение на хорошие отступные.

19:45    
Что на Бортко напали? Он человек заслуженный и его реально не устраивали на выборах его жалкие 20% голосов...Он наивно думал, что сможет увеличить поддержку избирателей Питера в ходе предвыборной кампании, но не получилось, и не могло получиться, а разгромно проигрывать он не привык...

19:29    
Стать проституткой в таком преклонном возрасте... непростой моральный выбор...

19:22    
19:16 Интересно, за сколько снялся? Почем престиж "разгромной" победы для жулья?

19:16    
Коммунисты всегда недорого стоили.

19:13    
Если снимут кандидатуры Тихонова и Амосов, то выборы перенесут на удобный срок, когда все "садоводы" вернутся в город из Псковской и Ленинградской областей, а с их возвращением отпадет необходимость в "воровских" участках. Это единственное, что может сломать планы аферистов Беглова ради.

19:01    
теперича ЗЮГАНЫЧА НЕ РАССТРЕЛЯЮТ

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