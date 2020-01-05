Студентка из Архангельска нашла предпочтительным качество зимней уборки в Петербурге

Переехавшая в Петербург студентка из Архангельска рассказала на портале 29.ru о разнице между двумя городами в качестве уборки улиц от снега и льда. Победа досталась Петербургу.

"Я ни разу не видела участков, которые откровенно были похожи на катки. Если такое и случается, то люди сразу же обращаются в ЖКУ и требуют от коммунальщиков выполнения своих прямых обязанностей. И выполняют ведь!" - гласит отчет автора.

В Архангельске, по ее словам, ходить по улицам вообще невозможно, что она расценила как "жесть".

Отметим, что прошлой зимой петербургские коммунальщики не успевали убирать снег и лед, что привело к трагическим последствиям.