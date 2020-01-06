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18:00

Губернатор пообещал улучшить транспортную доступность квартала Полюстрово

фото ЗакС политика Губернатор пообещал улучшить транспортную доступность квартала Полюстрово

Петербургский глава Александр Беглов, принявший сегодня участие в народных гуляниях в квартале Полюстрово, дал местным жителям обещание, что к 2021 году в районе будет построен новый проезд к не так давно отремонтированной Бестужевской улице.

Кроме того, добавили в Смольном, власти города рассматривают вопрос о продлении улицы до Кушелевской дороги.

Из года в год жители квартала, равно как и других "проблемных" зон города - например, Шушар, просят администрацию улучшить транспортную инфраструктуру и доступность района.

Ранее федеральный центр выделил Северной столице 7 млрд рублей на строительство новых дорог.

Напомним, не так давно обитатели Полюстрово жаловались на неубираемые горы строительного мусора, покоящиеся у их домов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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