Жители района Полюстрово дождутся уборки гор мусора под окнами только к зиме

Администрация Калининского района ответила на жалобы жителей исторического района Полюстрово, с начала зимы бьющих тревогу в связи с тем, что никто, кроме них самих, не убирает дворы. Началось все со снежных гор, но на этот раз чиновники ответили относительно разрастающихся свалок прямо под окнами новостроек.

Из ответа следует то, что какие-либо действия по уборке и вывозу мусора, согласно всем официальным документам, могут быть произведены до 10 декабря включительно. При этом конкурсные процедуры, призванные найти подрядчика, будут проведены только в 3-4 кварталах текущего года. Об этом сообщают экоактивисты из общественной организации "Зеленый фронт".

Речь идет о проблемном квартале 24-27, состоящего из целой гряды жилых комплексов. Зимой местные граждане приглашали врио губернатора Александра Беглова пройтись по их дворам с лопатой, поскольку горы снега не вывозились совсем.

Позже чиновник все же уделил внимание недовольным жителям, публично выразив досаду из-за того, что район и правда нуждается в масштабной уборке.

Фотография: "Зеленый фронт"

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.