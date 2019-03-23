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Новости

16:01

Раздосадованный свалкой в Полюстрово Беглов приказал ее убрать

фото ЗакС политика Раздосадованный свалкой в Полюстрово Беглов приказал ее убрать

После многочисленных обращений и последовавших за ними перфомансов врио губернатора Александр Беглов отреагировал на жалобы жителей новостроек в Полюстрово. Квартал 24-27, где систематически не убирался снег, теперь, по указанию градоначальника, лишится одной из своих крупных проблем - огромной свалки. Известие об этом преподнесло читателям издание под названием "Петербургский дневник".

"До конца 2019 года в рамках первого этапа поставлена задача - убрать весь строительный мусор у ЖК «Город мастеров». Второй этап (у ЖК «Ландыши») запланирован уже на следующий год", - приводится цитата Беглова.

Ранее активисты микрорайона жаловались на полное игнорирование их трудностей: кварталы лишены парковок, социальных объектов и не убираются от снега и мусора.

Отчаявшись ждать каких-либо решений от чиновников городского уровня, жители отправили обращение в администрацию президента.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17:33    
Когда-то давно я старшего пониделку задерживал на посту в Осиновой роще с собранным ружьем в салоне (охота с машины запрещена) и ящиком рыбы в багажнике. Когда его удостоверение не подействовало, то вместо проявлений совести или понимания своей вины он высокомерно и чванливо произнёс: "Вы что, не видите кого задерживаете?".

16:22    
Похоже, Пониделку-младшего в понедельник попрут с должности главы района, ВРИО был в бешенстве от того, что высказали ему в лицо жители домов.

Страница 1-ая (всего: 1)
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