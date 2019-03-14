Отчаявшись получить ответ от Беглова, жители Полюстрово жалуются в комитеты

Жители квартала Полюстрово 24-27, не первый месяц добивающиеся внимания властей к своим многочисленным проблемам, решили не дожидаться ответа от врио губернатора Александра Беглова, и призывают всех неравнодушных "заваливать" письмами приемные различных комитетов Смольного - таких, как комитет по строительству, комитет по благоустройству, комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Свои восемь подробно сформулированных требований они направляют также и в президентскую администрацию.

Основные претензии к городу - в бездумной, по мнению протестующих, застройке, в "богооставленности" этой удаленной местности, где зимой фактически не убирался снег и разрастались мусорные свалки, и в острой нехватке социальных объектов, таких, как образовательные и медицинские учреждения.

"Когда дома будут окончательно заселены, то тут, только по официальным подсчетам, будут проживать примерно 11 400 человек. Жилые комплексы, по сути, находятся на обустроенных застройщиками "островках", - говорится в тексте, рассылаемом по инстанциям.

По словам инициативной группы, к Беглову они безуспешно обращались более 70 раз. В один из таких разов они позвали его убрать в Полюстрово снег. Не дождавшись визита, то ли в шутку, то ли всерьез жители предложили городскому правительству выделить 15 млн рублей на золотой памятник Беглову с лопатой.

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