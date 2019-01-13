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17:40

Жители Полюстрово зовут к себе Беглова с лопатой

Кварталы новостроек между проспектами Маршала Блюхера и Полюстровским практически не убираются от снега, сообщили ЗАКС.Ру местные жители. Они подчеркивают, что непосредственно придомовые территории, за которые ответственны управляющие компании, находятся в относительном порядке, но дороги, пронизывающие большой микрорайон и являющиеся зоной ответственности районных и муниципальных чиновников, очищаются от снега из рук вон плохо. Речь идет о таких жилых комлпексах, как "Фламинго", "Ландыши" и "Город мастеров".

"Кварталы утопают в снегу и наледи, затрудняя движение пешеходов, особенно родителей с колясками и движение транспорта, что особенно опасно в случае необходимости проезда для скорой помощи или пожарного расчета", - рассказал активист Глеб Панов.

В доброжелательном ключе жители полюстровских новостроек приглашают к себе во дворы лично врио губернатора Александра Беглова с лопатой, которая успела стать городским мемом.

Ранее недовольство тем, как этой снежной зимой убирается Петербург, выражал вице-губернатор Николай Бондаренко.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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21:06   Art74   blankenshipnannie@gmail.com
Ну я бы на месте Беглова бы откликнулся. Уверен он с юмором отреагирует на эту ситуацию и приедет помочь убирать снег. Замело Питер в последние дни, ничего не скажешь

21:01   Антон  
20:15, знай и люби свой город! Причём здесь глава Красногвардейского района, когда речь идёт о территориях входящих в состав Калининского района?

20:15    
Разумишкина бездельника гнать надо из глав района.

18:42    
к нему уже пришел дядя с метлой из КРЕМЛЯ - ПОРА НА ВЫХОД ЗА НЕУБРАННЫЙ ГОРОД!

18:14    
Если захотеть, то можно найти тех кому это выгодно, кто получает деньги за "выполненные" работы. а если просто ленивые бездельники - то тоже есть за что наказать.

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