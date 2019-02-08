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14:22

В Полюстрово ждут выделения 15 млн рублей на золотой памятник Беглову с лопатой

Гражданский активист из Полюстрово Глеб Панов разместил на сайте проекта городского правительства "Твой бюджет" свое предложение относительно того, как следует распорядиться разыгрываемой суммой в 15 млн рублей. По его мысли, Смольный некачественно убирает город от снега и более чем за месяц должен был сэкономить на этом деле существенные средства. Ввиду этой специфической экономии он предлагает вложить их в память о зиме 2019-го года, уже богатой на происшествия, и установить в своем микрорайоне памятник врио губернатора Александру Беглову с лопатой в руках. Вся конструкция, уверяет активист, должна быть выполнена из золота.

"Несмотря на то, что в электронную приемную администрации Врио Губернатора Петербурга Александра Беглова  жители Квартала отправили более 70 писем с приглашением, недовольные благоустройством и социальной инфраструктурой своих жилых комплексов, а также отсутствием уборки Квартала от снега врио так и не пожаловал к нам с инспекцией", - говорится в тексте заявки.

"Твой бюджет" - проект Смольного. Он дает возможность жителям каждого района предложить решение той или иной проблемы, заслуживающей, с их точки зрения, привлечения расходов казны. В каждом районе на это предусмотрена сумма в 15 млн рублей. Бюджетная комиссия должна будет отобрать на следующий год от одной до трех инициатив-"победителей".

Подробнее о проекте читайте в материале ЗАКС.Ру.



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15:44    
15:17 В Санкт-Петербурге (Ленинграде) никогда мнение доморощенных нацистов не было значимым. В городе постоянно проживают люди около 120-130 национальностей. И всю историю Санкт-Петербурга было много смешанных браков. О человеке судят не по национальности, а по его делам. Что значат для города Беглов или Резник - покажет время.

15:23    
"Активист" - это активный пепераст ? А с кем он сношается, т.е. кто "пассивный" ? Мало им гей-клубов, они ещё со своим заднепроходным юмором вылезают на свет божий.  Убожество как в юморе, так и в половой жизни. Но некоторым нравится. Какой же у них тогда умственный уровень ?

15:17    
Чаще стали упоминать имя жидёнка Р. Задание получили ? А оплата когда ? Чувствуется, что он поставил задачу- обогнать по упоминаниям пархатого паскудника кролика. Продуманное соревнование. Для болванов и  любителей обрезанных. А так оно бесполезно.

14:57    
Чиновник
14-44   -   полностью с Вами согласен.

14:44    
Три месяца, с начала октября по конец декабря, когда Беглов уже был ВРИО, никакого снега не было. За это время можно было подготовиться к всегда происходящим в Ленинграде-Петербурге снегопадам января-февраля. Но Беглову было не до этого, он, ещё не став губернатором, начал менять вице-губернаторов, причём, без ясной постановки планов и задач в управлении городом. Правильно Резник сказал, такой человек не подходит для управления Санкт-Петербургом.

14:33   Гостья  
Мне очень не понравился поступок Беглова, когда он сбежал от вопросов и упреков депутата Резника, как то подтвердив- как лодку назовешь, так она и поплывет
Надеюсь, что Беглов не станет вечный беглецом от проблем.
Понятно, что в эту зиму ему приходится отдуваться за всех предшественников, которые позволили превратить уборку в городе в синекуру для жителей кишлаков и аулов, которые числятся на трех-четырех участках, на которых их не видно в течении 8 ч. рабочего дня, но делят бабки со своими начальниками оттуда же.
Но он мог пройти это испытание более достойно и жестко, наведя порядок и проверив всех и всех. Увы, снял только тех, к кому хотел придраться.

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