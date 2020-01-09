"Мемориал" оштрафован в двадцать первый раз по закону об иноагентах

Тверской суд Москвы оштрафовал международное общество «Мемориал» на 300 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах, сообщили в организации.

Это уже 21-й штраф для общества по ч. 2 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности НКО-иноагента). Сумма штрафов достигла 4,2 млн рублей. Всего составлено 28 протоколов, осталось рассмотреть еще семь.

На этот раз решение касалось сайта «Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935−1939». Представители организации пояснили, что материалы были промаркированы пометкой иноагента, а вторичная маркировка сайтов спецпроектов не требуется.