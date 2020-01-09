Дом архитектора Брюллова отдадут под Музей исламской культуры

Дом архитектора Александра Брюллова на Кадетской линии, 21, отдадут под создание в нем Музея-института исламской культуры, пишет «Недвижимость и строительство Петербурга» со ссылкой на ответ вице-губернатора Петербурга Евгения Елина на запрос депутата Алексея Ковалева.

Музей собираются создать на базе фонда научных и культурных проектов «Аль-Макам». С обращением о его создании выступал гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, и после этого комитет имущественных отношений решил передать здание, сообщил Елин.

Дом Брюллова (дом Сюзора) – памятник федерального значения XVIII века постройки. Был перестроен по проекту Александра Брюллова в 1840-х годах, при этом фасады остались нетронутыми. В 1907-м году здесь был организован музей Старого Петербурга по инициативе зятя Брюллова, Павла Сюзора.

В советское время в доме располагались детский сад, библиотека и жилые квартиры. В 2008-м дом признали аварийным и подлежащим реконструкции, его планировали расселить и продать на аукционе. Однако в 2016 году дом и участок под ним был изъят для государственных нужд.

Лицевой флигель дома собирались отдать музею Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, однако последний вместо этого получил пространство в доме 37-39 на Литейном проспекте.

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