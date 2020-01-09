Быков: Ну что мы все время упрекаем Путина? Валить на него удобно

Писатель и публицист Дмитрий Быков, не замеченный в симпатиях к действующей власти, указал на один имеющийся с его точки зрения изъян в политической "оптике" его единомышленников. Его смущает, что фигура президента становится мишенью для критики практически по любому поводу, и порой не вполне заслуженно, особенно когда речь заходит о каких-то эпизодах из частной жизни (последний такой случай - формат, в котором Путин публично отмечал Рождество).

"У меня есть ощущение, что валить на Путина как бы удобно. Мне кажется, у нации есть довольно более глубокие и серьезные проблемы, чем Путин. Та же интеллектуальная деградация – ну не один же Путин ее обеспечивает. Многие очень радостно на это ловятся. Виноват, конечно, человек, который указал путь туда, но виноваты и те, кто ведется", - рассудил аналитик в интервью "Эху Москвы".

При этом для Быкова не подлежит сомнению, что Россия только выиграла бы от прихода к власти более образованного, перспективного и "остроумного" человека в качестве альтернативы Путину, но пока он подходящих персоналий среди политиков не наблюдает.

"Ну, кроме Навального, который, мне кажется, уже устал от этого бремени", - оговорился писатель.